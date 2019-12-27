У Казахстані скасували рейси авіакомпанії Bek Air після катастрофи

Фото: катастрофа літака в Казахстані (twitter.com/yujanka1925)

Сьогодні вранці літак компанії зазнав аварії, в результаті якої загинули і постраждали десятки людей

Авіакомпанія Bek Air, літак якої розбився сьогодні вранці, скасувала близько 100 рейсів з 27 по 31 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neonomad.

Як повідомляється, скасовані рейси за маршрутами: Нур-Султан-Кизилорда, Кизилорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атирау, Атирау-Шимкент, Шимкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Астана, Алмати-Уральськ, Уральськ-Астана, Алмати-Актау, Актау-Астана, Алмати-Павлодар, Павлодар-Алмати, Актау-Шимкент, Атирау-Алмати, Нур-Султан-Шимкент, Алмати-Нур-Султан, Шимкент-Атирау, Атирау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алмати, Шимкент-Актау

"На дані рейси продано 9157 квитків. В даний час авіакомпанія веде роботу з повернення повної вартості авіаквитків на всі рейси авіакомпанії Bek Air, заплановані до виконання до 31 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Уряд Казахстану порекомендував пасажирам скасованих рейсів розглянути варіанти перельоту на рейси інших авіакомпаній, а також на інших видах транспорту.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Казахстані сталася близько сьомої ранку за місцевим часом. В результаті загинули 12 людей. повідомляється про 67 постраждалих, стан восьми пасажирів оцінюється як вкрай важкий.

За даними МВС Казахстану, на борту лайнера, що зазнав аварії в Алма-Аті було 5 членів екіпажу і 93 пасажири. Зокрема, серед пасажирів були два українці, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, решта - громадяни Казахстану.