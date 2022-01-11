В Казахстане назначили новое правительство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства страны. Свои должности сохранили три министра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
В частности, сои кресла сохранили заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр обороны Мурат Бектанов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Так, сменились руководители:
Обновленный состав правительства Казахстана впервые проведет заседание 12 января.
Напомним, после протестов волны в Казахстане, вспыхнувших из-за подорожания сжиженного газа, президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.
Ранее сообщалось, что премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов.