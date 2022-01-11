У Казахстані призначили новий уряд

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив склад нового уряду країни. Свої посади зберегли три міністри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.
Зокрема, сої крісла зберегли заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Мухтар Тлеуберді, міністр оборони Мурат Бектанов і міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв.
Так, змінилися керівники:
Оновлений склад уряду Казахстану вперше проведе засідання 12 січня.
Нагадаємо, після протестів хвилі в Казахстані, що спалахнули через подорожчання скрапленого газу, президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністром Казахстану став Аліхан Смаїлов.