В Казахстане назначали нового госсекретаря и главу администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 24 марта, выдал указ о назначение Марата Таджина новым государственным секретарем республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nur.kz.

Ранее Таджин занимал в разные годы должности посла Казахстана в РФ, государственного секретаря республики, помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана.

"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в президентском указе.

Также сегодня Токаев назначил Бактыжана Сагинтаева руководителем администрации президента республики.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говориться в заявлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что столицу Казахстана официально переименовали. Новый президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в соответствии с местным законом об административно-территориальном устройстве.