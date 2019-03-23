ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Столицу Казахстана официально переименовали

Новости » Политика    23.03.2019 - 10:12
Столицу Казахстана официально переименовали
Фото: Касым-Жомарт Токаев переименовал Астану (akorda.kz)

Астану переименовали в Нур-Султан указом нового президента

Столицу Казахстана Астану официально переименовали в Нур-Султан. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана.

Сообщается, что новый президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в соответствии с местным законом об административно-территориальном устройстве. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Отметим, до завершения формальной процедуры часть жителей столицы пыталась выйти на протесты. В результате несколько человек были задержаны.

Напомним, парламент Казахстана переименовал столицу в честь первого президента после соответствующего предложения Токаева. Кроме того, он предложил назвать все центральные улицы в городах страны именем Нурсултана Назарбаева.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он был президентом Казахстана с 1990 года. Инаугурация нового временного президента Токаева, который будет занимать данный пост не менее года, состоялась на следующий день. В 1990-2000-х годах Токаев занимал должности главы МИД и премьер-министра Казахстана.

 

Дочь Назарбаева возглавила сенат Казахстана
Новости Украины КазахстанАстанапереименование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь