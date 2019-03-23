Столицу Казахстана официально переименовали

Фото: Касым-Жомарт Токаев переименовал Астану (akorda.kz)

Астану переименовали в Нур-Султан указом нового президента

Столицу Казахстана Астану официально переименовали в Нур-Султан. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Казахстана.

Сообщается, что новый президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в соответствии с местным законом об административно-территориальном устройстве. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Отметим, до завершения формальной процедуры часть жителей столицы пыталась выйти на протесты. В результате несколько человек были задержаны.

Напомним, парламент Казахстана переименовал столицу в честь первого президента после соответствующего предложения Токаева. Кроме того, он предложил назвать все центральные улицы в городах страны именем Нурсултана Назарбаева.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий. Он был президентом Казахстана с 1990 года. Инаугурация нового временного президента Токаева, который будет занимать данный пост не менее года, состоялась на следующий день. В 1990-2000-х годах Токаев занимал должности главы МИД и премьер-министра Казахстана.