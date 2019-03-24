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У Казахстані призначали нового держсекретаря і главу адміністрації президента

Новини » Політика    24.03.2019 - 12:02
У Казахстані призначали нового держсекретаря і главу адміністрації президента
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (akorda.kz)

Токаєв призначив колишнього держсекретаря на посаду керівника адміністрації президента

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в неділю, 24 березня, видав указ про призначення Марата Таджина новим державним секретарем республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nur.kz.

Раніше Таджин займав в різні роки посади посла Казахстану в РФ, державного секретаря республіки, помічника президента - секретаря Ради безпеки Казахстану.

"Призначити Тажіна Марата Муханбетказиевича державним секретарем Республіки Казахстан, звільнивши з посади першого заступника керівника адміністрації президента Республіки Казахстан", - йдеться в президентському указі.

Також сьогодні Токаєв призначив Бактижана Сагинтаєва керівником адміністрації президента республіки.

"Призначити Сагинтаєва Бакитжана Абдировича керівником адміністрації президента Республіки Казахстан, звільнивши з посади державного секретаря Республіки Казахстан", - йдеться в заяві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що столицю Казахстану офіційно перейменували. Новий президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в Нур-Султан згідно з місцевим законом про адміністративно-територіальний устрій.

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