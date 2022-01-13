В Казахстане за нарушение режима ЧП возбудили почти семь тысяч дел

В Казахстане с момента введения режима чрезвычайного положения (ЧП) возбуждено 6966 административных дел. В настоящий момент на рассмотрении в судах находится 2048 материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA .

К административной ответственности привлечено 4918 человек, из них арестованы 1978. Оштрафован 791 задержанный, еще 2149 предупреждены.

На сегодняшний день расследуется 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

В следственные изоляторы помещены 524 человека, подозреваемые в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 человек.