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В Казахстане за нарушение режима ЧП возбудили почти семь тысяч дел

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Казахстане с момента введения режима чрезвычайного положения (ЧП) возбуждено 6966 административных дел. В настоящий момент на рассмотрении в судах находится 2048 материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

К административной ответственности привлечено 4918 человек, из них арестованы 1978. Оштрафован 791 задержанный, еще 2149 предупреждены.

На сегодняшний день расследуется 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

В следственные изоляторы помещены 524 человека, подозреваемые в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 человек.

Напомним, в Алматы за минувшие сутки правоохранители задержали почти 2 тысячи человек.

Отметим, с 13 января в трех регионах Казахстана отменили режим ЧП.

Как сообщало РБК-Украина, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Власт ввели почти на всей территории страны режим ЧП.

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