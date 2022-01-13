В Казахстане начался вывод войск ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности начала выводить свои войска из Казахстана, где они находились в рамках "миротворческой" миссии. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
"Сегодня, 13 января, миротворческие силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Накануне зарубежный контингент передал охрану стратегических объектов нашим военным", - рассказал корреспондент.
Ожидается, что вывод "миротворцев" будет проходить в течение 10 дней. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.
СМИ уточняет, что контингент ОДКБ не участвовал в боевых действиях на территории государства, а осуществлял охрану стратегических объектов в Алматы и прилегающих к городу районов.
"Временный штаб сил Организации договора о коллективной безопасности располагался на территории Военного института сухопутных войск. И вот сегодня, подразделения миротворцев и техника, прибывшая вместе с ними, начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации в свои страны", - говорится в сообщении.
Из алматинского аэропорта планируется осуществить около 100 рейсов, чтоб вернуть обратно десантников и технику.
Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.
В результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). При этом большая часть потерь приходится на Алматы.
Отметим, в Казахстане заявили о завершении АТО почти во всех регионах страны. В трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается.