В Казахстане заявили о завершении АТО почти во всех регионах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается.

"При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", - отмечается в сообщении.