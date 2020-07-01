В Казахстане могут ввести двухнедельный карантин

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный ужесточенный карантин на территории страны. Изоляцию могут ввести с 5 июля.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

При этом он добавил, что такие карантинные меры могут продлить и на больший срок.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе и с Украиной.

Кроме того, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.