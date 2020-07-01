У Казахстані можуть ввести двотижневий карантин

Уряд запропонував ввести карантин з 5 липня
Уряд Казахстану запропонувало ввести двотижневий посилений карантин на території країни. Ізоляцію можуть ввести з 5 липня.
Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в Twitter.
При цьому він додав, що такі карантинні заходи можуть продовжити і на більший термін.
"Уряд представив план введення карантину з 5 липня строком на 14 днів (можливе продовження). Завтра після засідання МВК міністр охорони здоров'я виступить з роз'ясненнями", - написав Токаєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі й з Україною.
Крім того, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом.
Автор: РБК-Україна