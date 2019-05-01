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В Казахстане на митингах против досрочных выборов задержали десятки людей

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 15:57
В Казахстане на митингах против досрочных выборов задержали десятки людей
Фото: митинги в Казахстане (twitter.com/AzattykMedia)

Участники митинга призывают бойкотировать досрочные выборы президента

В Казахстане в среду, 1 мая, сотни людей вышли на несанкционированные митинги в Алматы и Нур-Султане с призывом бойкотировать грядущие досрочные президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттык.

Сообщается, что в Нур-Султане правоохранители задержали десятки людей, а некоторым из задержанных сотрудники спецназа нанесли удары дубинками.

До этого к митингующим выходил представитель прокуратуры, который заявил, что акция протеста является "незаконной" и потребовал от них разойтись, но участники продолжили шествие.

Участники призывают граждан Казахстана к бойкоту выборов президента, которые должны пройти 9 июня 2019. Также они требуют отпустить на свободу политзаключенных, среди которых и задержанных за участие в предыдущих акциях. Кроме этого присутствуют лозунги против переименования столицы страны Астаны в Нур-Султан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане завершилась подача документов на пост президента. В соответствии с изменениями в законодательстве Казахстана, претендовать на пост президента имеют право только кандидаты, которых выдвинули общественные объединения или партии.

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