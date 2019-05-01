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У Казахстані на мітингах проти дострокових виборів затримали десятки людей

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 15:57
У Казахстані на мітингах проти дострокових виборів затримали десятки людей
Фото: мітинги в Казахстані (twitter.com/AzattykMedia)

Учасники мітингу закликають бойкотувати дострокові вибори президента

В Казахстані в середу, 1 травня, сотні людей вийшли на несанкціоновані мітинги в Алмати і Нур-Султані з закликом бойкотувати майбутні дострокові президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Повідомляється, що в Нур-Султані правоохоронці затримали десятки людей, а деяким із затриманих співробітники спецназу завдали ударів кийками.

До цього до мітингувальників виходив представник прокуратури, який заявив, що акція протесту є "незаконною" і зажадав від них розійтися, але учасники продовжили ходу.

Учасники закликають громадян Казахстану до бойкоту виборів президента, які повинні відбутися 9 червня 2019. Також вони вимагають відпустити на свободу політв'язнів, серед яких і затриманих за участь у попередніх акціях. Крім цього присутні гасла проти перейменування столиці країни Астани в Нур-Султан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Казахстані завершилася подача документів на пост президента. Згідно зі змінами в законодавстві Казахстану, претендувати на посаду президента мають право тільки кандидати, яких висунули громадські об'єднання або партії.

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