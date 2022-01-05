В Казахстане аэропорты Алматы и Актау приостановили работу

В Казахстане два аэропорта приостановили свою работу из-за акций протеста. Некоторые авиакомпании отменили рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Мир-24 ".

В свою очередь комендант Алматы призвал людей разойтись и избегать насилия.

В свою очередь российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменил рейс в Алматы.

"Аэропорт Алматы прекратил свою работу, аэропорт Актау также не работает", - пишет издание.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.

Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.