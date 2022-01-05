В Казахстане аэропорты Алматы и Актау приостановили работу

В Казахстане два аэропорта приостановили свою работу из-за акций протеста. Некоторые авиакомпании отменили рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мир-24".
"Аэропорт Алматы прекратил свою работу, аэропорт Актау также не работает", - пишет издание.
В свою очередь российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне протестов в Казахстане отменил рейс в Алматы.
В свою очередь комендант Алматы призвал людей разойтись и избегать насилия.
Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.
Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.