У Казахстані аеропорти Алмати і Актау призупинили роботу

У Казахстані два аеропорти призупинили свою роботу через акції протесту. Деякі авіакомпанії скасували рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Світ-24 ".

У свою чергу комендант Алмати закликав людей розійтися і уникати насильства.

У свою чергу російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі протестів в Казахстані скасував рейс в Алмати.

"Аеропорт Алмати припинив свою роботу, аеропорт Актау також не працює", - пише видання.

Нагадавши, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Влада прийняла рішення відключити Інтернет по всій країні, тим часом протестувальники захоплюють будівлю коррпункту одного з телеканалів і вимагають виходу в ефір.

Відзначити, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.