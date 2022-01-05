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У Казахстані аеропорти Алмати і Актау призупинили роботу

Автор: Ольга Белей

У Казахстані два аеропорти призупинили свою роботу через акції протесту. Деякі авіакомпанії скасували рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Світ-24".

"Аеропорт Алмати припинив свою роботу, аеропорт Актау також не працює", - пише видання.

У свою чергу російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі протестів в Казахстані скасував рейс в Алмати.

У свою чергу комендант Алмати закликав людей розійтися і уникати насильства.

Нагадавши, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Влада прийняла рішення відключити Інтернет по всій країні, тим часом протестувальники захоплюють будівлю коррпункту одного з телеканалів і вимагають виходу в ефір.

Відзначити, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

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Казахстан