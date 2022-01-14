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После Казахстана. В России оценили вероятность нового применения ОДКБ

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации оценили вероятность нового применения ОДКБ. Глава ведомства Сергей Лавров надеется, что больше не придется применять.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Однако, по его словам, нужно "держать порох сухим". То есть быть готовым ко всему.

"Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - сказал он.

Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, "были весьма эффективными и оказались востребованными".

Напомним, вчера в Казахстане начался вывод войск ОДКБ.

Отметим, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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