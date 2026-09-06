Казахстан нашел способ заработать на бегущих от мобилизации и войны россиянах

Казахстан вводит новые правила въезда для россиян - теперь им придется платить за электронное разрешение на пересечение границы, а сама система будет предусматривать создание цифрового профиля с биометрическими данными.

Изменения в миграционное законодательство Казахстана подписал президент Касим-Жомарт Токаев. Новые правила начнут действовать с 30 ноября 2026 года.

Граждане РФ, которые будут въезжать в Казахстан по суше через основные пункты пропуска, должны будут заранее оформить платное электронное разрешение QazETA. Подать заявку необходимо не менее 72 часов до поездки.

Стоимость разрешения будет составлять 3900 тенге, что эквивалентно примерно 7,3 евро (около 800 рублей) . Если оформлять его непосредственно на границе, сумма вырастет до 7600 тенге или около 14,3 евро.

Если разрешение будет отсутствовать россиянину могут отказать во въезде и депортировать.

Сначала система заработает в аэропортах. До середины декабря ее планируют распространить на международные железнодорожные маршруты и порты.

Кроме того, россиянам придется создавать цифровой профиль с биометрическими данными. Срок действия разрешения будет составлять 180 дней, однако находиться на территории Казахстана можно будет не более 90 дней.

Казахстан будет зарабатывать на россиянах

Как отмечает СВРУ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Казахстан стал одним из направлений для россиян, выезжавших из страны из-за страха мобилизации и войны. Часть граждан РФ также использовала Казахстан для работы и ведения бизнеса за пределами России.

Теперь этот поток приносит казахскому государству прямой доход за счет платных разрешений на въезд.

В то же время, процесс ослабления зависимости стран Центральной Азии от России не ограничивается Казахстаном. На встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил создать единую туристическую визу для иностранцев.