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Казахстан заморозив великий спільний проєкт з Росією, - ЗМІ

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Казахстан, Четвер 24 листопада 2022 18:35
Казахстан заморозив великий спільний проєкт з Росією, - ЗМІ Фото: Казахстан продовжує дистанціюватися від Росії у будь-яких проєктах (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Казахстан заморозив один з великих спільних проєктів з Росією - інвестиції в будівництво гірничо-збагачувального комбінату на Чукотці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне видання Moscow Times.

Компанія KAZ Minerals, один із найбільших виробників міді в Казахстані, відклав інвестиції в проєкт з розвитку Баїмської рудної зони на Чукотці, де до 2028 року планувалося побудувати разом із РФ гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК). Як повідомляє джерело на енергоринку, казахстанська компанія поки що перенесла терміни введення в експлуатацію плавучих енергоблоків, які замовила у російського "Атоменергомашу" для постачання ГЗК. За іншим інсайдом, терміни по енергоблоках, де планували видобувати щороку 70 млн тонн мідної руди, а також золото, зсуваються щонайменше на рік.

"При цьому перші два блоки потужністю 106 МВт "дочка" "Росатому" вже будує: корпуси для них були замовлені в Китаї і, як очікується, прибудуть до Росії наприкінці 2023 року. З місцем будівництва третього та четвертого блоків держкорпорація планувала визначитися до кінця цього року", - йдеться у повідомленні видання.

Проте це не перше призупинення великих спільних казахо-російських проєктів. Нещодавно казахстанська сторона припинила співпрацю в рамках спільного проєкту АТ "Транстелеком" та російської компанії "Безпечна інформаційна зона" ("Бізон") вартістю близько 2,4 млрд рублів, або 39 млн доларів.

"Влада Казахстану продовжує дистанціюватися від Росії, скорочуючи економічні зв'язки та переналаштовуючись на Китай, Туреччину і Захід. Поки що Казахстан не має іншого вибору, окрім як підтримувати відносини зі своїм північним сусідом, а змушувати робити вибір між Росією та Заходом було б "дуже шкідливим кроком". Такий підхід може призвести до можливого конфлікту", - заявив Financial Times казахстанський чиновник.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не підтримав вторгнення в Україну, не визнав анексовані Росією території і заявив, що Казахстан подбає про росіян, які втекли від мобілізації, гарантуючи їм безпеку.

При цьому президент Казахстану закликав до пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту навколо України.

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