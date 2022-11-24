Казахстан заморозил большой совместный проект с Россией, - СМИ

Компания KAZ Minerals, один из крупнейших производителей меди в Казахстане, отложил инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке, где к 2028 году планировалось построить вместе с РФ горно-обогатительный комбинат (ГОК). Как сообщает источник на энергорынке, казахстанская компания пока только перенесла сроки ввода в эксплуатацию плавучих энергоблоков, которые заказала у российского "Атомэнергомаша" для поставки ГОКу. По другому инсайду сроки по энергоблокам, где планировали добывать ежегодно 70 млн тонн медной руды, а также золото, сдвигаются по меньшей мере в год.

"При этом первые два блока мощностью 106 МВт "дочка" "Росатома" уже строит: корпуса для них были заказаны в Китае и, как ожидается, прибудут в Россию в конце 2023 года. С местом строительства третьего и четвертого блоков госкорпорация планировала определиться до конца этого года", - говорится в сообщении издания.

Однако это не первая временная остановка крупных совместных казахо-российских проектов. Недавно казахстанская сторона прекратила сотрудничество в рамках совместного проекта АО "Транстелеком" и российской компании "Безопасная информационная зона" ("Бизон") стоимостью около 2,4 млрд рублей, или 39 млн долларов.

"Власти Казахстана продолжают дистанцироваться от России, сокращая экономические связи и перенастраиваясь на Китай, Турцию и Запад. Пока Казахстан не имеет другого выбора, кроме как поддерживать отношения со своим северным соседом, а заставлять делать выбор между Россией и Западом было бы "очень вредным шагом". Такой подход может привести к возможному конфликту", - заявил Financial Times казахстанский чиновник.