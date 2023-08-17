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Казахстан заблокував сайт пропагандистського телеканалу Росії "Царьград"

Фото: "Царьград" (Рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Казахстану заблокувала доступ до сайту пропагандистського російського телеканалу "Царьград". Причиною цього стали екстремістські матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет інформації Міністерства інформації та суспільного розвитку Республіки Казахстан.

У розділі "Перевірити сайт" на порталі Міністерства інформації Казахстану зазначено, що сайт телеканалу заблоковано за пропаганду екстремізму. 

Фото: Сайт каналу заблоковано (gov.kz)

Зазначається, що раніше влада країни виносила офіційні приписи телеканалу "Царьград". 

Що саме послужило причиною для блокування

Міністерство інформації Казахстану вказало, що доступ до сайту заблокували через статтю "Казахські націоналісти тероризують російських жінок напередодні Дня Перемоги". 

Кому належить "Царьград ТВ"

Це російський інформаційний пропагандистський інтернет-телеканал, заснований 2015 року російським бізнесменом Костянтином Малофєєвим. 

Канал тісно співпрацює з російськими громадськими, культурними та релігійними організаціями, зокрема з Російською православною церквою. У його ефірах часто лунають заклики, які підтримують війну проти України. 

Активи Костянтина Малофєєва вже конфіскували на користь України

У лютому Reuters писало, що прокуратура США може конфіскувати 5,4 млн доларів, які належать підсанкційному російському бізнесменові Костянтину Малофєєву.

Вже у травні генеральний прокурор США Меррік Гарленд заявив, що Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. 

Гарленд 

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