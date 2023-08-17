Казахстан заблокировал сайт пропагандистского телеканала России "Царьград"

Власти Казахстана заблокировали доступ к сайту пропагандистского российского телеканала "Царьград". Причиной этого стали экстремистские материалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
В разделе "Проверить сайт" на портале Министерства информации Казахстана указано, что сайт телеканала заблокирован за пропаганду экстремизма.
Фото: Сайт канала заблокирован (gov.kz)
Отмечается, что ранее власти страны выносили официальные предписания телеканалу "Царьград".
Что именно послужило причиной блокировки
Министерство информации Казахстана указало, что доступ к сайту заблокировали из-за статьи "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы".
Кому принадлежит "Царьград ТВ"
Это российский информационный пропагандистский интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малофеевым.
Канал тесно сотрудничает с российскими общественными, культурными и религиозными организациями, в частности с Русской православной церковью. В его эфирах часто звучат призывы, которые поддерживают войну против Украины.
В феврале Reuters писало, что прокуратура США может конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву.
Уже в мае генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.
Гарленд
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