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Казахстан заблокировал сайт пропагандистского телеканала России "Царьград"

Фото: "Царьград" (Россми)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти Казахстана заблокировали доступ к сайту пропагандистского российского телеканала "Царьград". Причиной этого стали экстремистские материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В разделе "Проверить сайт" на портале Министерства информации Казахстана указано, что сайт телеканала заблокирован за пропаганду экстремизма.

Фото: Сайт канала заблокирован (gov.kz)

Отмечается, что ранее власти страны выносили официальные предписания телеканалу "Царьград".

Что именно послужило причиной блокировки

Министерство информации Казахстана указало, что доступ к сайту заблокировали из-за статьи "Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы".

Кому принадлежит "Царьград ТВ"

Это российский информационный пропагандистский интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малофеевым. 

Канал тесно сотрудничает с российскими общественными, культурными и религиозными организациями, в частности с Русской православной церковью. В его эфирах часто звучат призывы, которые поддерживают войну против Украины.

Активы Константина Малофеева уже конфисковали в пользу Украины

В феврале Reuters писало, что прокуратура США может конфисковать 5,4 млн долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву.

Уже в мае генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.

Гарленд

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