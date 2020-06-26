Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною

Фото: літак (pixabay)

Україна увійшла до списку країн другої категорії

Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення. У зв'язку з цим уряд розширив перелік країн, куди можна регулярні польоти.

Про це повідомляє Служба центральних комунікацій при президентові Казахстану.

У країни першої категорії, найбільш благополучних по COVID-19, увійшли КНР, Південна Корея, Японія, Грузія, Таїланд, Угорщина, Індія, Німеччина, Чехія і Малайзія. Для пасажирів, які перебувають з цих країн, обмежень немає.

Проте, уряд Казахстану внесло Україну в другу категорію країн, де ситуація з COVID-19 більш важка. Туди також входять Єгипет, Польща, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туреччина.

Авіарейси в країни третьої категорії, найменш благополучні за COVID-19, раніше заборонені.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців до 1 серпня.

Крім того, Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.

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Автор: РБК-Україна