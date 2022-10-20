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Казахстан вивіз більшу частину співробітників посольства з України

Фото: Казахстан вивіз більшу частину співробітників посольства з України (facebook.com/KazakhstanMFA)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан передислокував більшу частину співробітників свого посольства з України до Варшави.

Про це повідомив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді, передає РБК-Україна з посиланням на Sputnik Казахстан.

"Зараз стоїть питання передислокації співробітників, тобто більшу частину дипломатів зараз передислоковано до Варшави", - заявив він.

При цьому наголошується, що консул Казахстану залишається в Україні.

"З Варшави посольство веде свою діяльність, а в Києві залишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян. Там у них багато питань. Вони звертаються за наданням допомоги з евакуації", - наголосив Тлеуберді.

Він також додав, що говорити про повну евакуацію і якесь тимчасове закриття посольства немає причин.

Нагадаємо, раніше в МЗС України попередили, що росіяни поширюють неправдиву інформацію про закриття іноземних дипломатичних представництв в Україні, щоб посіяти паніку.

При цьому наголошується, що поки жодна установа – США, Великої Британії, Канади, ЄС та інших країн – не повідомляла про наміри виїхати за межі української території.

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Казахстан