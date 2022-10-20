Казахстан вивіз більшу частину співробітників посольства з України

"Зараз стоїть питання передислокації співробітників, тобто більшу частину дипломатів зараз передислоковано до Варшави", - заявив він.

При цьому наголошується, що консул Казахстану залишається в Україні.

"З Варшави посольство веде свою діяльність, а в Києві залишається консул, який на щоденній основі приймає наших громадян. Там у них багато питань. Вони звертаються за наданням допомоги з евакуації", - наголосив Тлеуберді.

Він також додав, що говорити про повну евакуацію і якесь тимчасове закриття посольства немає причин.