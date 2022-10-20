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Казахстан вывез большую часть сотрудников посольства из Украины

Фото: Казахстан вывез большую часть сотрудников посольства из Украины (facebook.com/KazakhstanMFA)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан передислоцировал большую часть сотрудников своего посольства из Украины в Варшаву.

Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Сейчас стоит вопрос передислокации сотрудников, то есть большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву", - заявил он.

При этом отмечается, что консул Казахстана остается в Украине.

"Из Варшавы посольство ведет свою деятельность, а в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает наших граждан. Там у них много вопросов. Они обращаются за оказанием помощи по эвакуации", - подчеркнул Тлеуберди.

Он также добавил, что говорить о полной эвакуации и каком-то временном закрытии посольства нет причин.

Напомним, ранее в МИД Украины предупредили, что россияне распространяют ложную информацию о закрытии иностранных дипломатических представительств в Украине, чтобы посеять панику.

При этом отмечается, что пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и других стран - не сообщало о намерениях уехать за пределы украинской территории.

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