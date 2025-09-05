Казахстан відвертається від Росії: Китай надасть країні масштабні інвестиції

Зауважимо, що ще на початку літа президента Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Казахстану. За даними Bloomberg, ця поїздка була покликана зміцнити вплив Китаю в Центральній Азії на тлі загального ослаблення Росії.

Існувала також версія, що таким чином Пекін прагне забезпечити економічну стабільність на випадок подальшого загострення відносин із Вашингтоном.

Варто звернути увагу на той факт, що візит Сі Цзіньпіна до Казахстану став вже третім із 2020 року, що свідчить про особливе значення цієї країни у зовнішньополітичному курсі КНР.

Зауважимо також, що минулого місяця лідери України та Казахстану обговорили небезпеку поділу незалежних держав і необхідність тривалого миру.

Зокрема український президент Володимир Зеленський розповів, що провів хорошу та змістовну розмову з президентом Казахстану.