Зеленський обговорив із Токаєвим небезпеку поділу незалежних держав

Лідери України та Казахстану обговорили небезпеку поділу незалежних держав і необхідність тривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент розповів, що сьогодні провів хорошу та змістовну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Зеленський зазначив, що вдячний за підтримку українського народу, незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Президент наголосив, що дуже цінує це.

За його словами, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме - повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору.

"Відзначив, що це вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити. Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується", - підкреслив президент України.

Саме тому, на його думку, для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу.

Зеленський повідомив, що під час розмови проінформував президента Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами та про домовленості, які вже є.

Глава України згадав, що напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи й зауважив, що війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром.

Україна готова до миру, далі крок Росії

"На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись", - підкреслив він.

Україна, за словами президента, готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру.

"Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють. Домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між нашими країнами та людьми", - підсумував лідер країни.

Розмова Путіна з Токаєвим

Нагадаємо, що раніше цього тижня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Казахстану Токаєвим

Як зазначається в Кремлі, Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб у дусі російсько-казахстанських відносин союзництва і стратегічного партнерства розповісти про хід діалогу з Вашингтоном з питань врегулювання війни в Україні.

Токаєв своєю чергою нібито висловив вдячність за інформацію та привітав кроки, спрямовані на пошук шляхів мирного вирішення конфлікту.