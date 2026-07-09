ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по РФ

14:51 09.07.2026 Чт
1 хв
У МЗС країни поскаржилися на "необґрунтовані інсинуації"
aimg Юлія Капітонова
Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по РФ Фото: Єрмек Кошербаєв, глава МЗС Казахстану (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Міністерстві закордонних справ Казахстану заперечують заяви деяких російських експертів про те, що дрони, які атакували Омський НПЗ, могли бути запущені з території їхньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан відповідально заявляє, що зазначені твердження не відповідають дійсності і не підтверджуються жодними даними або фактами", - йдеться в заяві.

Також у відомстві наголосили, що розглядають заяви російських експертів як необґрунтовані інсинуації.

На переконання дипломатів, вони "спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини".

У МЗС укотре додали, що Казахстан послідовно проводить "миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику". Відомство додало, що вона базується на принципах добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.

"Наголошуємо, що Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав", - підсумували у відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що офіційна Москва хоче домовитися із Казахстаном про бензин, однак у нього є своя умова.

Також ми писали, що Казахстан скоротив видобуток нафти через удар по Оренбурзькому ГПЗ.

До слова, атака дронів на цей об'єкт, що знаходиться за 170 кілометрів від казахстанського кордону, сталася 24 червня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Казахстан Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки
Україна вночі уразила 12 танкерів "тіньового флоту " РФ і не тільки
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером