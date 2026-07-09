Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по РФ
У Міністерстві закордонних справ Казахстану заперечують заяви деяких російських експертів про те, що дрони, які атакували Омський НПЗ, могли бути запущені з території їхньої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.
"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан відповідально заявляє, що зазначені твердження не відповідають дійсності і не підтверджуються жодними даними або фактами", - йдеться в заяві.
Також у відомстві наголосили, що розглядають заяви російських експертів як необґрунтовані інсинуації.
На переконання дипломатів, вони "спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини".
У МЗС укотре додали, що Казахстан послідовно проводить "миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику". Відомство додало, що вона базується на принципах добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.
"Наголошуємо, що Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав", - підсумували у відомстві.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що офіційна Москва хоче домовитися із Казахстаном про бензин, однак у нього є своя умова.
Також ми писали, що Казахстан скоротив видобуток нафти через удар по Оренбурзькому ГПЗ.
До слова, атака дронів на цей об'єкт, що знаходиться за 170 кілометрів від казахстанського кордону, сталася 24 червня.