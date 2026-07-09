Казахстан відповів на звинувачення щодо запуску дронів по РФ

У Міністерстві закордонних справ Казахстану заперечують заяви деяких російських експертів про те, що дрони, які атакували Омський НПЗ, могли бути запущені з території їхньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews .

"Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан відповідально заявляє, що зазначені твердження не відповідають дійсності і не підтверджуються жодними даними або фактами", - йдеться в заяві.

Також у відомстві наголосили, що розглядають заяви російських експертів як необґрунтовані інсинуації.

На переконання дипломатів, вони "спотворюють традиційно дружні казахстансько-російські відносини".

У МЗС укотре додали, що Казахстан послідовно проводить "миролюбну, збалансовану та відповідальну зовнішню політику". Відомство додало, що вона базується на принципах добросусідства, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи інших держав.

"Наголошуємо, що Республіка Казахстан виходить із того, що її територія, повітряний простір та інфраструктура не можуть використовуватись для здійснення дій, спрямованих проти інших держав", - підсумували у відомстві.