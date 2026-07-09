Казахстан ответил на обвинения в запуске дронов по РФ

В Министерстве иностранных дел Казахстана отрицают заявления некоторых российских экспертов о том, что дроны, которые атаковали Омский НПЗ, могли быть запущены с территории их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews .

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - сказано в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что расценивают заявления российских экспертов как необоснованные инсинуации.

По убеждению дипломатов, они "искажают традиционно дружеские казахстанско-российские отношения".

В МИД еще раз добавили, что Казахстан последовательно проводит "миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику". Ведомство добавило, что она базируется на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела других государств.

"Отмечаем, что Республика Казахстан исходит из того, что ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств", - подытожили в ведомстве.