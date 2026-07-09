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Казахстан ответил на обвинения в запуске дронов по РФ

14:51 09.07.2026 Чт
1 мин
В МИД страны пожаловались на "необоснованные инсинуации"
aimg Юлия Капитонова
Казахстан ответил на обвинения в запуске дронов по РФ Фото: Ермек Кошербаев, глава МИД Казахстана (Getty Images)
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В Министерстве иностранных дел Казахстана отрицают заявления некоторых российских экспертов о том, что дроны, которые атаковали Омский НПЗ, могли быть запущены с территории их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами", - сказано в заявлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что расценивают заявления российских экспертов как необоснованные инсинуации.

По убеждению дипломатов, они "искажают традиционно дружеские казахстанско-российские отношения".

В МИД еще раз добавили, что Казахстан последовательно проводит "миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику". Ведомство добавило, что она базируется на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела других государств.

"Отмечаем, что Республика Казахстан исходит из того, что ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств", - подытожили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что официальная Москва хочет договориться с Казахстаном о бензине, однако у него есть свое условие.

Также мы писали, что Казахстан сократил добычу нефти из-за удара по Оренбургскому ГПЗ.

К слову, атака дронов на этот объект, который находится в 170 километрах от казахстанской границы, произошла 24 июня.

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