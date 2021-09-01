Казахстан - Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора на ЧМ-2022

Сегодня в Нур-Султане национальная сборная Украины сыграет матч четвертого тура отбора на чемпионат мира-2022 с местным Казахстаном. Букмекеры считают "желто-синих" явным фаворитом противостояния.

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Так, на победу Украины в первом матче под руководством Александра Петракова букмекеры дают коэффициент 1.54 (63%), тогда как на победу Казахстана 7.20 (14%), на ничью - 4.10 (23%).

В целом букмекеры уверены, что Украина забьет Казахстану 1-2 гола - на это дают коэффициенты от 1.14 до 1.75. При этом что по итогам основного времени забьют обе сборные - 2.37, на голы лишь одной команды - 1.59. Самым реальным общим количеством забитых голов считают 2-3 - 1.86.

Среди украинцев, по мнению букмекеров, больше всего шансов отметиться голом имеют Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук - на это дают коэффициент 2.20.

Напомним, старт поединка состоится в 17:00 по киевскому времени. Транслироваться матч будет на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

После трех туров Украина имеет лишь 3 очка и занимает второе место. Лидером группы является Франция - 7 баллов.



