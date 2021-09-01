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Казахстан - Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору на ЧС-2022

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Нур-Султан, Середа 01 вересня 2021 12:00
Казахстан - Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору на ЧС-2022 Фото: Україна явний фаворит матчу з Казахстаном (facebook.com/uafukraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в Нур-Султані Національна збірна України зіграє матч четвертого туру відбору на Чемпіонат світу-2022 з місцевим Казахстаном. Букмекери вважають "жовто-синіх" явним фаворитом протистояння.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на матчі відбору на Чемпіонат світу.

Так, на перемогу України в першому матчі під керівництвом Олександра Петракова букмекери дають коефіцієнт 1.54 (63%), тоді як на перемогу Казахстану 7.20 (14%), на нічию - 4.10 (23%).

В цілому букмекери впевнені, що Україна заб'є Казахстану 1-2 голи - на це дають коефіцієнти від 1.14 до 1.75. При цьому що за підсумками основного часу заб'ють обидві збірні - 2.37, на голи лише однієї команди - 1.59. Найреальнішим загальною кількістю забитих голів вважають 2-3 - 1.86.

Серед українців, на думку букмекерів, найбільше шансів відзначитися голом мають Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук - на це дають коефіцієнт 2.20.

Нагадаємо, старт поєдинку відбудеться о 17:00 за київським часом. Транслюватиметься матч на телеканалах" Україна "та"Футбол 1".

Після трьох турів Україна має лише 3 очки і займає друге місце. Лідером групи є Франція - 7 балів.


Казахстан - Україна: букмекери назвали фаворита матчу відбору на ЧС-2022

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