Казахстан скоротив видобуток нафти через удар по Оренбурзькому ГПЗ

Вплив на видобуток

Родовище Карачаганак входить до трійки найбільших нафтогазових проєктів Казахстану, забезпечуючи близько 10% загальнонаціонального видобутку нафти.

Через те, що на цьому родовищі видобуток нафти та природного газу є технологічно нерозривним процесом, зупинка переробних потужностей у Росії спричинила автоматичне зниження нафтовидобутку.

Згідно з офіційними даними, добовий видобуток нафти на Карачаганаку впав із 34 000 до 25 000 тонн, що еквівалентно зниженню на понад чверть (близько 180 000 барелів на добу).

Удар дронів по Оренбурзькому ГПЗ, що розташований приблизно за 170 кілометрів від казахстанського кордону, стався в середу, 24 червня. Саме цей завод здійснює переробку сирої сировини, що надходить із Карачаганака, повертаючи Казахстану товарну продукцію. Оренбурзький ГПЗ є ключовим підприємством, що переробляло близько 60% газу Російської Федерації.