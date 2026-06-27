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Казахстан сократил добычу нефти из-за удара по Оренбургскому ГПЗ

03:36 27.06.2026 Сб
1 мин
Правительство Казахстана планирует наверстать потери нефтедобычи на других месторождениях
aimg Екатерина Коваль

Казахстан вынужденно сократил добычу нефти после того, как была остановлена работа газоперерабатывающего завода в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Воздействие на добычу

Месторождение Карачаганак входит в тройку крупнейших нефтегазовых проектов Казахстана, обеспечивая около 10% общенациональной добычи нефти.

Из-за того, что на этом месторождении добыча нефти и природного газа является технологически неразрывным процессом, остановка перерабатывающих мощностей в России повлекла за собой автоматическое снижение нефтедобычи.

Согласно официальным данным, суточная добыча нефти на Карачаганаке упала с 34 000 до 25 000 тонн, что эквивалентно снижению более четверти (около 180 000 баррелей в сутки).

Удар дронов по Оренбургскому ГПЗ, расположенный примерно в 170 километрах от казахстанской границы, произошел в среду, 24 июня. Именно этот завод производит переработку сырого сырья, поступающего из Карачаганака, возвращая Казахстану товарную продукцию. Оренбургский ГПЗ является ключевым предприятием, перерабатывающим около 60% газа Российской Федерации.

Параллельно с этим из-за системных атак на собственные НПЗ Россия столкнулась с критическим дефицитом горючего и была вынуждена обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках 50 тысяч тонн бензина АИ-92, что свидетельствует о глубоком кризисе в энергетическом секторе агрессора.

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