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Казахстан не признает "республики Донбасса", - МИД

Фото: министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди (gov.kz)
Автор: Александр Мороз

Казахстан не намерен признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Но воздержался при голосовании в ООН за вывод российских войск из Украины, исходя из национальных интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Озоди".

"Мы на данный момент не признаем ни "Луганскую народную республику", ни "Донецкую республику", - заявил Тлеуберди.

Он также рассказал, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по резолюциям, которые требовали вывода российских войск из Украины.

"Воздержаться - это тоже позиция, которая вырабатывается с учетом национальных интересов", - добавил он.

Отметим, в марте казахстанская делегация в Брюсселе обсуждала с экономическое сотрудничество с Евросоюзом. Тогда замглавы администрации президента Тимур Сулейменов заявлял, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не будет признавать российскую аннексию Крыма или "независимость ЛДНР".

Напомним, перед началом масштабного вторжения в Украину Российская Федерация признала так называемые "ЛДНР", за что против нее были введены новые санкции.

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