Казахстан не визнає "республіки Донбасу", - МЗС

"Ми на даний момент не визнаємо ані "Луганську народну республіку", ані "Донецьку республіку", - заявив Тлеуберді.

Він також розповів, чому Казахстан утримався при голосуванні в ООН щодо резолюцій, які вимагали виведення російських військ з України.

"Утриматися - це теж позиція, яка виробляється з урахуванням національних інтересів", - додав він.

Відзначимо, в березні казахстанська делегація в Брюсселі обговорювала з економічне співробітництво з Євросоюзом. Тоді заступник голови адміністрації президента Тимур Сулейменов заявляв, що Казахстан поважає територіальну цілісність України і не визнаватиме російську анексію Криму або "незалежність ЛДНР".