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Казахстан не посылает военных в Украину. Минобороны РК опровергает слухи

Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Казахстана прокомментировало информацию в сети и некоторых СМИ о якобы отправке в Украину военных, чтобы вступить в войну, начатой Россией. Ведомство выступило с опровержением таких слухов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Минобороны РК.

Объясняя определенные передвижения военной техники на севере и западе страны, что в мессенджерах восприняли как доказательство о возможном стягивании сил ближе к Украине, в Минобороны Казахстана заявляют о мероприятиях в рамках боевой подготовки войск, обучением, тренировкой личного состава "в плановом порядке".

Также в ведомстве подчеркивают, что решение о направлении воинского контингента ВС Казахстан "для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности" принимает парламент страны на основании предложения президента.

Так, никакие запросы об отправке солдат ни в какую страну не поступали.

Как сообщалось, по данным американской прессы, Казахстан отказал России в соучастии в агрессии против Украины. Страна также не признала созданные Кремлем "Л/ДНР" в качестве предлога для своей интервенции.

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КазахстанВойна России против Украины