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Казахстан не посилає військових в Україну. Міноборони РК спростовує чутки

Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони Казахстану прокоментувало інформацію в мережі та деяких ЗМІ про нібито відправку в Україну військових, щоб вступити у війну, розпочату Росією. Відомство виступило зі спростуванням таких чуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міноборони РК.

Пояснюючи певні пересування військової техніки на півночі і заході країни, що в месенджерах сприйняли як доказ про можливе стягування сил ближче до України, в Міноборони Казахстану заявляють про заходи в рамках бойової підготовки військ, навчанням, тренуванням особового складу "в плановому порядку".

Також у відомстві наголошують, що рішення про направлення військового контингенту ЗС Казахстан "для виконання міжнародних зобов'язань з підтримки миру і безпеки" приймає парламент країни на підставі пропозиції президента.

Так, жодні запити про відправку солдатів в жодну країну не надходили.

Як повідомлялося, за даними американської преси, Казахстан відмовив Росії у співучасті в агресії проти України. Країна також не визнала створені Кремлем "Л/ДНР" як привід для своєї інтервенції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КазахстанВійна Росії проти України