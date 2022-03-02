Казахстан не посилає військових в Україну. Міноборони РК спростовує чутки

Міністерство оборони Казахстану прокоментувало інформацію в мережі та деяких ЗМІ про нібито відправку в Україну військових, щоб вступити у війну, розпочату Росією. Відомство виступило зі спростуванням таких чуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Міноборони РК .

Пояснюючи певні пересування військової техніки на півночі і заході країни, що в месенджерах сприйняли як доказ про можливе стягування сил ближче до України, в Міноборони Казахстану заявляють про заходи в рамках бойової підготовки військ, навчанням, тренуванням особового складу "в плановому порядку".

Також у відомстві наголошують, що рішення про направлення військового контингенту ЗС Казахстан "для виконання міжнародних зобов'язань з підтримки миру і безпеки" приймає парламент країни на підставі пропозиції президента.

Так, жодні запити про відправку солдатів в жодну країну не надходили.