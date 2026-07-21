Казахстан не постачатиме нафту до терміналу на Чорному морі

Казахстан припиняє постачання нафти на КТК

Серія атак на нафтові танкери у Чорному морі ставить під загрозу експорт Казахстану, пише видання.

"Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити приймати трубопровідні поставки 21 липня. Адже танкерні компанії надто нервують, щоб відправляти свої судна на об'єкт", - повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Наразі неясно, зазначає Bloomberg, чи розпочалося анонсоване призупинення.

Виробництво нафти у Казахстані

Виробники нафти в Казахстані також будуть змушені скоротити видобуток. Це станеться, якщо трубопровідні поставки до КТК призупиняться до кінця цього тижня, кажуть джерела.

Ці збої відбуваються на тлі майже повної зупинки поставок сирої нафти через Ормузьку протоку. Тому що воєнні дії між США та Іраном поновилися, а єменські хусити загрожують саудівському експорту з Червоного моря.

Що відомо про КТК

Термінал КТК - найбільший ринок експорту нафти з Казахстану, на який припадає близько 80% потоків сирої нафти в країні.

Переважно з проєктів у партнерстві з міжнародними нафтовими гігантами:

Chevron Corp.,

ExxonMobil Holdings Corp.,

Shell Plc.

Чим загрожує призупинення поставок

Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи. Скорочення його потоків зашкодить регіональним НПЗ у той час, коли вони прагнуть замінити постачання з Перської затоки, каже Bloomberg.

Україна не взяла на себе прямої відповідальності за удари, в яких брали участь західні судна. Хоча було оприлюднено інформацію про кілька нападів на неназвані нафтові танкери в Чорному морі останніми днями, йдеться у статті.

"Хоча термінал КТК знаходиться в Росії, експорт з об'єкта не підпадає під західні санкції", - зазначили у Bloomberg.