Казахстан в начале года увеличил экспорт нефти в обход России, - Reuters
Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, стремясь снизить свою зависимость от страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Хотя экспорт казахстанской нефти через Каспийское море и Кавказ относительно невелик, он резко вырос после того, как РФ напала на Украину в 2022 году", - говорится в материале.
Reuters пишет, что Казахстан постепенно уменьшает зависимость от России, стараясь не отталкивать своего соседа.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отказался признать аннексированные Россией регионы Украины и стремился ограничить зависимость Казахстана от России, в том числе от огромной сети нефтепроводов и портов.
"Поставки нефти из каспийского порта Актау в азербайджанский Бак, основной маршрут в обход России, подскочили до 163 436 тонн в январе-марте с 28 875 тонн за тот же период 2022 года", - сообщает Reuters.
Напомним, что студента из Казахстана завербовали в ЧВК "Вагнера" и насильно отправили в зону боевых действий в Украину.
Комитет по нацбезопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел об участии граждан страны в войне в Украине. При подтверждении участия в боевых действиях гражданам Казахстана грозит от 5 до 9 лет заключения.
Производители электроэнергии в Восточной Европе стремятся снизить свою зависимость от России, поэтому все чаще покупают уран в Казахстане.
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