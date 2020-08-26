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Казахстан переходит ко второму этапу ослабления карантина

Нур-Султан, Среда 26 августа 2020 14:21
Казахстан переходит ко второму этапу ослабления карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Казахстана приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу послабления карантина. Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра страны Ералы Тугжанова.

Об этом сообщает издание "Закон".

Так, с понедельника разрешена работа:

  • религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);
  • бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);
  • тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись);
  • спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя);
  • объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);
  • особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);
  • движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.

Напомним, в начале июля в Казахстане ввели ужесточенный карантин по всей территории страны.

А 17 августа правительство Казахстана решило начать постепенное ослабление карантина.

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