В Казахстане могут ввести двухнедельный карантин

Фото: Касым-Жомарт Токаев (twitter.com/TokayevKZ)

Правительство предложило ввести карантин с 5 июля

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный ужесточенный карантин на территории страны. Изоляцию могут ввести с 5 июля.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

При этом он добавил, что такие карантинные меры могут продлить и на больший срок.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев.

Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе и с Украиной.

Кроме того, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

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Автор: РБК-Украина