В Казахстане могут ввести двухнедельный карантин

Правительство предложило ввести карантин с 5 июля
Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный ужесточенный карантин на территории страны. Изоляцию могут ввести с 5 июля.
Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
При этом он добавил, что такие карантинные меры могут продлить и на больший срок.
"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев.
Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 1, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе и с Украиной.
Кроме того, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.
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Автор: РБК-Украина