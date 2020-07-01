ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Казахстане могут ввести двухнедельный карантин

Новости » Общество     01.07.2020 - 15:59
В Казахстане могут ввести двухнедельный карантин
Фото: Касым-Жомарт Токаев (twitter.com/TokayevKZ)

Правительство предложило ввести карантин с 5 июля

Правительство Казахстана предложило ввести двухнедельный ужесточенный карантин на территории страны. Изоляцию могут ввести с 5 июля.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

При этом он добавил, что такие карантинные меры могут продлить и на больший срок.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе и с Украиной.

Кроме того, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Казахстанкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь