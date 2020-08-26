Казахстан переходить до другого етапу ослаблення карантину

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Казахстану прийняв рішення про перехід з 31 серпня до другого етапу послаблення карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міжвідомчої комісії під головуванням заступника прем'єр-міністра країни Ералы Тугжанова.

Про це повідомляє видання "Закон".

Так, з понеділка дозволена робота:

релігійних об'єктів (індивідуально, без проведення колективних заходів);

басейнів (в індивідуальному форматі, з розрахунку 5 кв. м. дзеркала води на 1 відвідувача, попередній запис);

тренажерних залів (до 5 кв. м. на 1 відвідувача, попередній запис);

спортивних комплексів (для індивідуальних і групових тренувань до 5 кв. м. на 1 відвідувача);

об'єктів культури (до 5 кв. м. на 1 відвідувача, заповнюваність не більше 50%, у тому числі колективні репетиції до 30 осіб з дотриманням соціального дистанціювання не менше 2-х метрів, проведенням провітрювання приміщень на перервах, використання масок);

особливо охоронюваних природних територій: державних національних природних парків, заповідників, резерватів та інших (для індивідуальних та організованих груп не більше 15 осіб, з додержанням соціального дистанціювання не менше 2-х метрів, в масках);

руху приміських пасажирських поїздів/електричок, міжміських внутрішньообласних автобусів/мікроавтобусів

Нагадаємо, на початку липня в Казахстані ввели посилений карантин по всій території країни.

А 17 серпня уряд Казахстану вирішив почати поступове ослаблення карантину.