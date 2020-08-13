Казахстан начинает поэтапное смягчение карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Карантин начнут ослаблять с 17 августа

Правительство Казахстана приняло решение о поэтапном смягчении карантинного режима. Смягчение карантина начнется с понедельника, 17 августа.

Об этом сообщает издание "Закон".

Так, с понедельника разрешено проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 человек).

Также возобновляется движение общественного транспорта.

Кроме того, разрешена работа ТРЦ, торговых домов, крытых рынков при заполняемости не более 30%, но с учетом один посетитель на четыре квадратных метра. Разрешена работа салонов красоты, спа-салонов, фитнес-центров, сауны и бани.

Напомним, в начале июля в Казахстане ввели ужесточенный карантин.

Кроме того, в конце июля в стране ввели масочный режим на улице.