Казахстан отримав від Бразилії дані із самописців літака Azerbaijan Airlines

Як заявили представники лабораторії, 6 січня вони завершили вилучення даних із самописців у кабіні літака Embraer.

Нагадаємо, що після авіакатастрофи влада Казахстану оголосила, що реєстратори надсилаються до Бразилії, країни виробництва літака. Це сталось після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається "приховати" причину трагедії.

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей.

Літак намагався тричі сісти у Грозному, Чечня, однак не зміг цього зробити. Повітряне судно було направлено до Казахстану.

Зауважимо, що після авіакатастрофи Росія вигадала низку версій трагедії і відхрещувалась від того, що причина аварії - робота російської ППО. Тоді Алієв заявив, що літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.