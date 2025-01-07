Казахстан отримав від Бразилії дані із самописців літака Azerbaijan Airlines
Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала казахстанським слідчим дані з бортових самописців з літака Azerbaijan Airlines. Літак розбився 25 грудня поблизу міста Актау.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".
Як заявили представники лабораторії, 6 січня вони завершили вилучення даних із самописців у кабіні літака Embraer.
Нагадаємо, що після авіакатастрофи влада Казахстану оголосила, що реєстратори надсилаються до Бразилії, країни виробництва літака. Це сталось після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія намагається "приховати" причину трагедії.
Авіакатастрофа в Казахстані
Нагадаємо, 25 грудня в аеропорту казахського міста Акау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей.
Літак намагався тричі сісти у Грозному, Чечня, однак не зміг цього зробити. Повітряне судно було направлено до Казахстану.
Зауважимо, що після авіакатастрофи Росія вигадала низку версій трагедії і відхрещувалась від того, що причина аварії - робота російської ППО. Тоді Алієв заявив, що літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.
Днями він знову заявив, що провина за авіакатастрофу пасажирського літака Embraer 190 лежить на російських представниках. А Баку вимагає справедливості й покарання винних.
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