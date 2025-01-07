Казахстан получил от Бразилии данные с самописцев самолета Azerbaijan Airlines

Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии направила казахстанским следователям данные с бортовых самописцев с самолета Azerbaijan Airlines. Самолет разбился 25 декабря вблизи города Актау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

Как заявили представители лаборатории, 6 января они завершили изъятие данных с самописцев в кабине самолета Embraer.

Напомним, что после авиакатастрофы власти Казахстана объявили, что регистраторы направляются в Бразилию, страну производства самолета. Это произошло после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия пытается "скрыть" причину трагедии.

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, 25 декабря в аэропорту казахского города Акау разбился самолет Embraer 190, в результате чего погибли 38 человек.

Самолет пытался трижды сесть в Грозном, Чечня, однако не смог этого сделать. Воздушное судно было направлено в Казахстан.

Заметим, что после авиакатастрофы Россия придумала ряд версий трагедии и открещивалась от того, что причина аварии - работа российской ПВО. Тогда Алиев заявил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли.