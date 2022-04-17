Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на экспорт зерна и муки. До 15 июня поставки за границу будут осуществляться в рамках установленных квот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.
Квотирование экспорта зерна и муки вводится приказом министра сельского хозяйства. Документ уже направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции страны.
После вступления в силу приказа Минсельхоза до 15 июня 2022 года экспорт зерна и муки будет осуществляться в рамках установленных квот:
При этом на внутренний рынок Казахстана сельхозпроизводители обязаны поставить 10% от вывозимого объема - около 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки.
Напомним, из-за войны с Россией Украина практически лишилась возможности экспортировать зерно морским путем. Министерство аграрной политики прорабатывает альтернативные маршруты, в том числе через европейские порты.
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