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Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

Фото: Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на экспорт зерна и муки. До 15 июня поставки за границу будут осуществляться в рамках установленных квот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

Квотирование экспорта зерна и муки вводится приказом министра сельского хозяйства. Документ уже направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции страны.

После вступления в силу приказа Минсельхоза до 15 июня 2022 года экспорт зерна и муки будет осуществляться в рамках установленных квот:

  • 1 млн тонн пшеницы;
  • 300 тысяч тонн муки.

При этом на внутренний рынок Казахстана сельхозпроизводители обязаны поставить 10% от вывозимого объема - около 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки.

Напомним, из-за войны с Россией Украина практически лишилась возможности экспортировать зерно морским путем. Министерство аграрной политики прорабатывает альтернативные маршруты, в том числе через европейские порты.

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