Казахстан ограничил экспорт зерна и муки

Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело ограничения на экспорт зерна и муки. До 15 июня поставки за границу будут осуществляться в рамках установленных квот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

Квотирование экспорта зерна и муки вводится приказом министра сельского хозяйства. Документ уже направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции страны. После вступления в силу приказа Минсельхоза до 15 июня 2022 года экспорт зерна и муки будет осуществляться в рамках установленных квот: 1 млн тонн пшеницы;

300 тысяч тонн муки. При этом на внутренний рынок Казахстана сельхозпроизводители обязаны поставить 10% от вывозимого объема - около 100 тысяч тонн зерна и 30 тысяч тонн муки.