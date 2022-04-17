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Казахстан обмежив експорт зерна і борошна

Фото: Казахстан вводить обмеження на експорт зерна і борошна (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство сільського господарства Казахстану ввело обмеження на експорт зерна і борошна. До 15 червня постачання за кордон будуть здійснюватися в рамках встановлених квот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсільгосп Казахстану.

Квотування експорту зерна і борошна вводиться наказом Міністра сільського господарства. Документ вже направлений на державну реєстрацію до Міністерства юстиції країни.

Після набрання чинності наказом Мінсільгоспу до 15 червня 2022 року експорт зерна та борошна здійснюватиметься в рамках встановлених квот:

  • 1 млн тонн пшениці;
  • 300 тисяч тонн борошна.

При цьому на внутрішній ринок Казахстану сільгоспвиробники зобов'язані поставити 10% від обсягу, що вивозиться - близько 100 тисяч тонн зерна і 30 тисяч тонн борошна.

Нагадаємо, через війну з Росією Україна практично втратила можливість експортувати зерно морським шляхом. Міністерство аграрної політики опрацьовує альтернативні маршрути, в тому числі через європейські порти.

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