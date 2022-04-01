Украина налаживает новые пути экспорта зерна через порты ЕС
Министерство аграрной политики Украины с партнерами ищет альтернативные логистические пути для отправки грузов через европейские морские порты. Сейчас из-за войны поставки идут преимущественно по железной дороге через западную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики
"На сегодня создание альтернативной логистики для вывоза отечественной агропродукции являются жизненно важным вопросом для экономики нашего государства", - отметил министр Николай Сольский.
По его словам, в ближайшее время будут предложены решения.
Напомним, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур - почти 110 млн тонн, в том числе зерновых и зернобобовых - более 85 млн тонн, масличных - почти 25 млн тонн.
Потребность внутреннего потребления зерна для Украины - 20 млн тонн в год, масличных - около 13 млн тонн.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что государство выкупит зерно и другие запасы продовольствия в объемах годового потребления всей страной за средства госбюджета. Это означает, что правительство Украины формирует резерв, который гарантирует украинцам стабильный запас продуктов питания.
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