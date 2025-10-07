ua en ru
Казахстан наростить експорт нафти до Німеччини: обсяги зростуть на третину

Вівторок 07 жовтня 2025 10:49
Казахстан наростить експорт нафти до Німеччини: обсяги зростуть на третину
Автор: Наталія Кава

Казахстан збільшить кількість нафти, яку експортуватиме до Європи. Угода продовжена до кінця 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ORDA.

Зазначається, що щомісячні поставки збільшаться зі 100 тисяч до 130 тисяч тонн.

Голова правління "КазМунайГаз" Асхат Хасенов під час зустрічі з гендиректором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером заявив про плани розширення постачання сировини до ФРН.

"За підсумками зустрічі продовжили поточний договір про постачання казахстанської нафти до Німеччини до кінця 2026 року (з ресурсів Karachaganak Petroleum Operating B.V.). Угода передбачає збільшення щомісячних поставок зі 100 тисяч до 130 тисяч тонн", - зазначили у КМГ.

Нагадаємо, минулого року до Німеччини почали відправляти нафту з казахського Кашагана, а з 2025-го - із Тенгізу. За дев’ять місяців поточного року на німецький НПЗ у Шведті доставили 1,5 млн тонн казахстанської нафти.

Раніше ми писали, що Казахстан активізує співпрацю з Китаєм, підписавши понад 70 угод. Такий крок підкреслює прагнення зменшити залежність від Москви

