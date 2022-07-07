Казахстан намерен поставлять нефть в обход России

Остановка трубопровода, по которому нефть с большого месторождения Тенгиз в Казахстане проходит через Россию к Черному морю, создаст нагрузку на нефтяной рынок, поскольку он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

Токаев, который стремился сбалансировать отношения с Россией, Западом и Китаем, распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море - ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход России.

Токаев заявил, что улучшение портовой инфраструктуры на Каспийском море является "стратегической задачей" для правительства Казахстана, сообщается на сайте президента. При этом он не упомянул Каспийский трубопроводный консорциум.

Сильно зависящий от ископаемого топлива, Казахстан зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.

В среду суд в российском городе Новороссийске дал распоряжение трубопроводу КТК, по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.